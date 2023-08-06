高盛：预计到2025年全球人工智能投资将接近2000亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:随着电力和个人计算机领域的创新被广泛应用于更广泛的经济领域，这些技术带来的投资热潮高达美国 GDP 的2%。高盛经济研究显示，现在，人工智能投资正在迅速增加，最终可能对 GDP 产生更大的影响。 高盛经济学家 Joseph Briggs 和 Devesh Kodnani 在该团队的报告中写道，生成式人工智能具有巨大的经济潜力，在广泛使用后的十年内，全球劳动生产率可以每年提高1个百分点以上。 但要实现大规模转型，企业需要在实体、数字和人力资本方面进行大量前期投资，以获取和实施新技术并重塑业务流程。 到2025年，这些投资可能会在全球范围内达到约2000亿美元，并且可能会在采用和效率提升开始推动生产力大幅提升之前进行。

高盛经济学家 Joseph Briggs 和 Devesh Kodnani 在该团队的报告中写道，生成式人工智能具有巨大的经济潜力，在广泛使用后的十年内，全球劳动生产率可以每年提高1个百分点以上。 但要实现大规模转型，企业需要在实体、数字和人力资本方面进行大量前期投资，以获取和实施新技术并重塑业务流程。 到2025年，这些投资可能会在全球范围内达到约2000亿美元，并且可能会在采用和效率提升开始推动生产力大幅提升之前进行。

布里格斯和科德纳尼写道，人工智能相关投资正在从相对较低的起点开始攀升，可能需要几年时间才能对经济产生重大影响。 与此同时，高盛研究认为，美国被定位为人工智能技术的市场领导者，美国公司可能是相对较早的采用者。 虽然类似的效应也可能在其他人工智能领导者（例如中国）中发挥出来，但投资影响可能会更小且更延迟。

从长远来看，如果高盛研究部的人工智能增长预测完全实现，人工智能相关投资可能会达到美国 GDP 的2.5% 至4%，其他主要人工智能领导者 GDP 的1.5% 至2.5%。

虽然人工智能投资周期的时间很难预测，但商业调查表明，随着信息和专业、科学和技术服务领域的大型公司更早采用，它可能会在本十年后半叶开始产生投资影响。

尽管人工智能需要时间来提高生产力，但市场对人工智能的兴趣已经迅速增加，罗素3000指数中有超过16% 的公司在财报电话会议上提到了这项技术，而这些公司中只有不到1% 大约一半的增长是在2016年第四季度 ChatGPT 发布之后出现的。我们的经济学家之前的研究表明，此类提及往往预示着公司层面资本支出的增加。

结合这些信息以及我们的股票分析师对主要人工智能业务的收入增长预测，高盛研究部估计，到2025年，美国的人工智能投资将接近1000亿美元，全球将接近2000亿美元。 鉴于人工智能相关投资目前在美国和全球 GDP 中所占的比例非常低，对 GDP 的短期影响可能相当温和。”布里格斯和科德纳尼写道。

人工智能投资预计将集中在四个关键业务领域:训练和开发人工智能模型的公司、提供运行人工智能应用程序的基础设施（例如数据中心）的公司、开发运行人工智能应用程序的软件的公司以及 为这些软件和云基础设施服务付费的企业最终用户。 我们的经济学家预计人工智能投资主要来自用于训练人工智能模型和运行人工智能查询的硬件投资，以及人工智能软件支出的增加。

布里格斯和科德纳尼写道:“虽然迄今为止人工智能投资主要集中在模型开发上，但生成式人工智能的规模化可能需要更大规模的硬件和软件推动。”

与此同时，有迹象表明一些行业已经开始采用人工智能，尽管高盛研究预计更广泛的宏观影响还需要几年时间。 之前的技术突破表明，很难预测何时采用会增加到足以有意义地推动经济。 只有大约一半的美国企业采用了电动机和个人电脑的技术后，该技术对生产力的影响才会在宏观数据中显现出来。

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