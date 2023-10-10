分析师预测:2024年，“过度炒作”的生成式人工智能将遇冷

文章概要: 分析师预测，生成式人工智能（Generative AI）将在2024年面临“冷水浴”，因与其相关的成本不断增加。 分析师公司CCS Insight指出，生成式AI已经变得“过度炒作”，技术的较小开发者将面临运行成本“过高”的挑战。 CCS Insight还预测，由于技术的快速发展，欧盟对人工智能的监管将陷入停滞。

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:分析师公司CCS Insight预测，生成式人工智能（Generative AI）将在2024年迎来一次严峻的现实考验，主要原因是与该技术相关的成本不断上升，同时对其进行监管的呼声也日益高涨。该公司在其年度科技行业未来预测中提出了多项关于2024年及以后的人工智能技术发展的预测，这个技术一直以来都备受关注，既有着巨大的潜力，也存在着重重挑战。

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CCS Insight对2024年的主要预测是，生成式人工智能将在2024年遇冷，因为与这项技术相关的成本、风险和复杂性的现实将“替代”了围绕该技术的炒作。CCS Insight的首席分析师本·伍德（Ben Wood）在解释这一预测时表示:“现在，人们都在谈论生成式人工智能，包括谷歌、亚马逊、高通和Meta等公司。我们非常支持人工智能，认为它将对经济产生巨大影响，也将对社会产生重大影响，对提高生产力有着巨大潜力。但是，2023年围绕生成式人工智能的炒作已经如此巨大，以至于我们认为它被过度炒作了，需要克服许多障碍才能将其推向市场。”

生成式AI模型，如OpenAI的ChatGPT、Google的Bard、Anthropic的Claude和Synthesia，依赖于大量的计算能力来运行复杂的数学模型，以确定如何回应用户的提示。公司必须获取高性能芯片来运行人工智能应用程序。在生成式人工智能的情况下，通常是由美国半导体巨头英伟达设计的先进图形处理单元（GPU）是大型公司和小型开发者依赖的运行其人工智能工作负载的选择。如今，越来越多的公司，包括亚马逊、谷歌、阿里巴巴、Meta以及据称的OpenAI，正在设计自己专用的人工智能芯片来运行这些人工智能程序。

伍德指出:“仅仅部署和维持生成式人工智能的成本是巨大的。对于许多组织和开发者来说，这将变得过于昂贵。” 这一现实使许多小型开发者和组织面临了更大的挑战，因为他们无法承担高昂的运营成本。

此外，CCS Insight的分析师还预测，欧盟对人工智能的监管将面临障碍。尽管欧盟将成为首个引入针对人工智能的具体监管的地区，但由于人工智能技术的迅猛发展，监管很可能会多次修订和重新制定。伍德表示:“法规直到2024年末才最终敲定，这使得行业必须采取初步的自我监管措施。”

生成式人工智能在今年引起了广泛的关注，受到了技术爱好者、风险投资家和企业高管的追捧，因为它具备以人类方式产生新材料的能力，可以应对基于文本的提示。尽管它在展示人工智能潜力方面表现出巨大潜力，但也引发了政府官员和公众对其变得过于先进，可能导致人员失业的担忧。因此，一些政府呼吁对人工智能进行监管。

在欧洲联盟，正在进行通过AI法案的工作，这是一项具有里程碑意义的法规，将引入基于风险的人工智能监管方法，某些技术，如实时面部识别，可能会被完全禁止。对于基于大型语言模型的生成式人工智能工具，如OpenAI的ChatGPT，这些模型的开发者必须在向广大公众发布之前提交给独立审查，这在人工智能社区引起了争议，认为这些计划过于限制。

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