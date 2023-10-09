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2023年全球10位最富有涉猎人工智能的亿万富翁

2023-10-09 17:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:当你想到人工智能亿万富翁时，你想到的不仅仅是他们银行账户中惊人的数字。它还涉及他们如何利用人工智能（AI） 重塑我们的世界。

从自动驾驶汽车到尖端机器学习（ML） 技术，这些行业巨头财力雄厚，可以说是人工智能驱动的未来的建筑师。本文将带大家了解黄仁勋、比尔·盖茨、埃隆·马斯克等科技大亨在人工智能领域的情况。

AI机器人钱投资

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

黄仁勋

黄仁勋是领先科技公司 NVIDIA 的首席执行官。作为著名的人工智能亿万富翁之一，截至2023年10月，他的净资产为392亿美元（彭博亿万富翁指数，2023年）。

NVIDIA最初以为视频游戏创建图形而闻名，但在黄仁勋的领导下，NVIDIA 已将业务重心转移。现在，该公司是人工智能领域的知名企业，因为其图形处理单元（GPU）广泛应用于从大数据运算到自动驾驶汽车的各个领域。

比尔盖茨

盖茨在软件领域成名的同时，他在人工智能领域也举足轻重。通过 Microsoft 的人工智能研究和计划，他为机器学习和数据分析等技术的进步做出了贡献。微软的Azure云服务在人工智能应用程序中大量使用。

盖茨还通过投资OpenAI和Inflection AI等专门从事聊天机器人的公司来多元化他的人工智能影响力。此外，他还资助大学和研究机构的人工智能研究。

埃隆·马斯克

截至2023年10月，特斯拉和SpaceX背后的人工智能亿万富翁埃隆·马斯克 （Elon Musk ） 的净资产达到惊人的2390亿美元(彭博亿万富翁指数，2023年)。

但这不仅仅是火箭和电动汽车;马斯克也是人工智能领域的主要参与者。特斯拉正在开发使用人工智能的自动驾驶汽车，而 SpaceX 正在开发使用人工智能进行导航和控制的火箭。

杰夫·贝佐斯

虽然你可能认为他是在线零售之王，但他在人工智能领域也很突出。亚马逊网络服务（AWS）是他的帝国的重要组成部分，提供广泛的人工智能工具和服务。AWS 是希望将人工智能集成到其运营中的企业的首选平台。

但它并不止于此。亚马逊的人工智能技术为从个性化产品推荐到语音激活助手Alexa的一切提供支持。

拉里·埃里森

拉里·埃里森 （Larry Ellison） 是甲骨文公司的联合创始人，也是人工智能亿万富翁中的另一位知名人物，截至2023年10月，他的净资产高达1，220亿美元(彭博亿万富翁指数，2023年)。

虽然甲骨文在数据库软件方面名声大噪，但埃里森不仅仅是一位数据库大师。在他的指导下，甲骨文通过云服务和人工智能集成业务解决方案进军人工智能领域。Oracle 的云平台提供人工智能工具，帮助企业做出更明智的决策。

他还是Clarifai等公司的重要投资者，该公司专门从事人工智能驱动的图像识别软件。

拉里·佩奇

佩奇是人工智能领域的大人物，是一位人工智能亿万富翁。在他的影响下，谷歌开发了TensorFlow等人工智能工具，并在机器学习方面取得了突破。谷歌的人工智能技术为从谷歌搜索、谷歌翻译到谷歌照片的一切提供支持。

他也是DeepMind公司的主要投资者，该公司为各种应用开发人工智能技术。

马克·扎克伯格

虽然他可能是社交媒体的代名词，但不要忽视他在人工智能领域的影响，这使他成为人工智能亿万富翁。扎克伯格引导 Meta 走向人工智能，利用它在Metaverse中提供个性化内容、广告，甚至虚拟现实体验。该公司采用人工智能算法来优化用户参与度，并在人工智能研究上投入了大量资金。

除了 Meta 之外，他还投资了 Inflection AI 等专注于人工智能的公司。

谢尔盖·布林

在他的领导下，谷歌开发并投资了人工智能技术，涉及从数据分析到医疗保健解决方案的方方面面。谷歌的人工智能影响着众多行业，并为机器学习设定了标准。

除了在谷歌的职务之外，布林还通过投资 DeepMind 等以人工智能为中心的企业来实现收入多元化。

马化腾

马化腾，通常被称为马化腾，是中国科技巨头腾讯的幕后黑手。截至2023年10月，他的净资产为344亿美元（彭博亿万富翁指数，2023年）。

腾讯涉足从社交网络到游戏的各个领域，但在马云的领导下，它在人工智能方面也取得了重大进展。该公司正在开发用于医疗诊断、自动驾驶和零售解决方案等用途的人工智能技术。

马化腾还投资了商汤科技，该公司开发人工智能面部识别软件。

张一鸣

根据2023年10月的统计数据（彭博亿万富翁指数，2023年），字节跳动背后的力量张一鸣的净资产为493亿美元。

以 TikTok 闻名的字节跳动利用人工智能重新定义了社交媒体和内容分发。该公司使用机器学习算法来定制用户信息并提高参与度，这是许多人试图效仿的模式。

除了在字节跳动取得成功之外，他还持有商汤科技的大量股份，这家公司凭借人工智能面部识别技术掀起了波澜。

人工智能亿万富翁的故事不仅仅是他们的财富。这是关于马斯克、盖茨和黄仁勋等科技巨头如何利用他们的资源和知识来突破人工智能的可能性的界限。

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    天玑9200+

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    天玑9200+

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    天玑9200+

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    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

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    Redmi Note12 Turbo

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    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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