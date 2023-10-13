Gartner报告:80%企业将在2026年前采用人工智能

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:根据最新的Gartner报告，生成式人工智能（AI）在未来几年内将成为企业的热门趋势。自ChatGPT发布近一年以来，生成式AI一直呈上升趋势，许多公司每天都在不断开发或采用AI模型。这项新报告预测，到2026年，将有80%的企业使用生成式AI的API(应用程序编程接口)或模型，或者开发自己的AI模型。

根据Gartner的数据，到2023年，不到5%的企业使用了生成式AI模型。这意味着在仅仅三年内，采用或创建生成式AI模型的企业数量将增长了16倍。

Gartner 杰出副总裁分析师 Arun Chandrasekaran 表示:“生成式 AI 已成为最高管理层的首要任务，并引发了基础模型之外的新工具的巨大创新。”

该研究公司描述了一些预计将在未来十年对组织产生巨大影响的创新，包括基于人工智能的生成应用程序、基础模型以及人工智能、信任、风险和安全管理 （AI TRiSM）。

支持生成式人工智能的应用程序只是指利用生成式人工智能来完成特定任务的应用程序。ChatGPT 是支持 AI 的生成式应用程序的一个示例，因为它使用 AI 来合成文本提示并输出响应。

组织可以采用这些应用程序来促进员工的内部工作或为客户提供体验，从而改善他们的服务和客户体验。

根据报告，目前最常见的GenAI嵌入式功能是"文本到X"，通过使用自然语言的提示工程，使工作者能够访问过去的专门任务，从而实现工人对专门任务的访问的民主化。一个典型的例子是越来越多的咨询公司要么采用要么开发自己的AI模型，以便客户更容易从公司的庞大数据库中找到他们需要的资源。

然而，这些应用程序面临的一个挑战是容易产生幻觉和不准确的响应，这使得它们的可靠性堪忧。基础模型是生成式AI应用的机器学习模型，例如，GPT对于ChatGPT就是一个基础模型。这些基础模型经过大量的数据训练，用于支持可以完成各种任务的不同应用程序。

Gartner 将基础模型置于技术成熟度曲线上预期过高的峰值，预测到2027年，它们将支撑60% 的自然语言处理 （NLP） 用例。

技术领袖们应该从性能排行榜上具有高准确性的模型开始，这些模型具有卓越的生态支持，并在安全性和隐私方面具备足够的企业防护措施。

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