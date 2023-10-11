华为李鹏：到 2025 年智能算力需求将达到目前水平的 100 倍

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日消息:在第十四届全球移动宽带论坛上，华为高级副总裁、运营商 BG 总裁李鹏表示，大模型为代表的 AI 应用发展带来对智能算力的爆发式需求。

李鹏在题为《加速 5G 商业正循环，拥抱更繁荣的 5.5G》的讲话中表示，「5G 已经走在商业成功的正确道路上，而 5G-A 是 5G 发展的自然选择」。他强调，每一次人类社会经济的跃升都离不开通用技术（GPT）的创新突破。而移动互联网的创新，则让数字经济进入了发展快车道。

李鹏说：「数字经济时代，5G 引领互联网通用技术的突破，重构了』数智经济』的新范式，既促进了数字产业化，也加速赋能了产业数字化，各种创新正在加速到来。」

基于 5.5G「万兆下行，千兆上行，确定网络，千亿物联，通感一体，原生智能」等特征，数智经济未来发展的五大趋势已愈发清晰。

李鹏表示，到 2025 年，智能算力需求将达到当前的 100 倍。要充分释放这些算力潜能，需要更先进的网络能力：一方面，需要更大的带宽、更低的时延、才能更好的「联接智能」。另一方面，随着网络流量模型的变化，网络需要「内生智能」，持续提升自动化、智能化水平。

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