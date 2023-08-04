Tinder等约会APP正用AI功能帮用户挑选最佳照片和匹配对象

本文要点：

1. Match Group 旗下的 Tinder 和 OkCupid 等约会应用将引入新的 AI 功能，包括选择照片和解释匹配的原因。

2. AI 功能将帮助用户优化个人资料，选择最适合的照片。

3. AI 功能有望改善用户的约会体验，提供更好的匹配和交流质量。

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:Match Group 宣布将在其约会应用中加入新的 AI 功能。该公司正在开发能够选择个人资料照片并解释匹配原因的 AI 工具。

尽管 Match 没有具体说明哪些应用将包含 AI 功能，但该集团首席执行官 Bernard Kim 在财报电话会议上暗示 Tinder 可能会引入照片选择功能。

他表示，Tinder 用户在选择上传照片时往往会感到紧张和不舒服，这可能会使他们对该应用失去兴趣。AI 照片选择功能可以扫描用户的照片库，并选择最好的照片，从而减轻选择合适照片的压力。

此外，Match 还计划推出其他 AI 功能，如解释为何推荐某个匹配对象给用户。此举有望改善用户的约会体验，提供更好的匹配和交流质量。

Match Group 首席产品官 Mark van Ryswyk 在七月初暗示，生成式 AI 可能帮助 Tinder 用户找到 “完美的照片”。这些新的 AI 功能的推出是在几个月前，Match 首席执行官 Bernard Kim 在一季度财报电话会议上表示，该公司正在寻求 AI 如何帮助用户提供约会创意、聊天开场白等。

事实上，有些应用用户已经在利用 AI 来改善他们的约会生活。Attractiontruth 的一项最新研究发现，在25至35岁的1371名男性中，有20% 的人使用像 OpenAI 的 ChatGPT 这样的工具来生成他们的约会应用个人资料简介，并撰写 “量身定制” 和 “吸引人” 的信息。通过利用 AI 在约会应用上启动和管理对话，用户可以获得更积极的结果和更好的交互质量。

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