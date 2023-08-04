华为推出方舟引擎：滑动流畅性能提升20% 续航增加30分钟

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:在今日的华为开发者大会上，华为正式发布了HarmonyOS4。

其中，华为着重介绍了语音助手“小艺”，华为终端BG 首席运营官何刚宣布，华为手机语音助手小艺月活用户数超2亿，智慧屏小艺日均唤醒数为7次以上。

同时，“小艺”融合了华为的Al大模型技术。

据介绍，在AI大模型的赋能下，小艺在智慧交互、高效生产力提升和个性化服务三个方向持续增强。

小艺支持了AI制图，新增支持随口记事适时提醒、场景化组合服务的功能。接入AI大模型后，小艺可以更精准地识别图片、网页上的内容，新增看图说话、资讯摘要、文案创作等功能。全新的小艺智慧助手支持模糊意图理解、复杂意图理解、逻辑理解，让自然对话更加流畅。

小艺还可以帮用户快速摘要资讯信息，辅助文案生成、图片二次创作;同时能记录更多琐事、灵感，熟悉日常偏好、习惯，成为更懂用户的日常助手。

此外，华为还推出了方舟引擎，具备图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗6大技术，相比上一代，HarmonyOS4的滑动流畅性能提升20%，续航增加30分钟。

相比 HarmonyOS3，相机启动速度提升57%、支付宝扫码速度提升11%、高德地图导航计算速度提升42%、小红书浏览顺滑度提升19%。

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