高通首席执行官：手机运行 AI 模型系公司未来增长的「拐点」机会

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日消息:高通周三公布了第三季度的财报，超过了华尔街的预期，但第四季度的收入和指导不及预期。高通的股票在盘后交易中下跌了超过 6%。由于高通是大多数高端安卓设备和许多低端手机的处理器制造商，所以低迷的智能手机行业对其有影响。

分析师预计，新设备的出货量预计将在 2023 年下降，高通重申预计今年手机销量将下降「高个位数百分比」，部分原因是中国智能手机行业复苏缓慢。但是，高通表示，他们预计假日季节开始后手机销量将增长。

高通最大的分部 QCT（销售智能手机、汽车和其他智能设备的处理器）销售额为 71.7 亿美元，同比下降 24%。手机芯片销售是 QCT 最大的组成部分，同比下降 25% 至 52.6 亿美元。

高通首席财务官 Akash Palkhiwala 在与分析师的财报电话会议上表示：「智能手机仍然很难预测复苏的时间，客户对购买行为持谨慎态度。」

该公司的汽车业务销售额上升了 13%，达到 4.34 亿美元。然而，物联网业务（为低功耗设备和工业用途制造低成本芯片）的销售额下降了 24%，至 14.8 亿美元。该部门还包括向 Meta 公司销售 Quest VR 头显的芯片销售。高通的盈利许可业务 QTL 的收入下降了 19%，至 12.3 亿美元。

高通首席执行官 Cristiano Amon 在一份声明中强调了该芯片制造商的人工智能战略，因为半导体公司试图利用行业对运行类似 OpenAI 的 ChatGPT 的软件所需芯片的关注。他表示，高通能够在手机上运行 AI 模型，而不是在云服务器上运行，这给了公司未来增长的「拐点」机会。

Amon 表示：「总的来说，我们在帮助塑造和利用即将到来的设备端 AI 机会方面具有独特的优势。」

高通表示，今年迄今为止已经削减了 5% 的成本，相对于去年的支出。据报道，6 月份，该公司在圣地亚哥总部裁掉了 415 个工作岗位。该公司表示，明年上半年将实施更多的节省成本项目。

高通全球副总裁孙刚在日前的 2023 世界半导体大会上表示，5G 和 AI 是两个相互关联、同步发展的技术。高通下一代手机平台将能够支持 50 亿到 70 亿参数的大数据模型，而现在高通正在推出的新一代智能座舱平台，在未来几个月内能够支持超过 100 亿参数的大数据模型。

上个月，高通宣布与 Meta 合作，利用 Llama 2 模型启用设备端人工智能应用。高通表示，希望将其处理器定位为非常适合人工智能的「边缘」设备，而不是「云端」。

（举报）