映宇宙集团发布零感数字分身生成系统

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:近日，映宇宙集团发布了零感数字分身生成系统。

零感数字分身生成系统借助自研算法，通过普通摄像头采集真人动作，并利用3D+AIGC计算，实时生成对应数字分身的动作，从而彻底突破数字分身需要穿戴设备、搭配动捕设施使用的重重限制，让用户获得真正沉浸式的虚实结合互动社交体验。

据悉，“零感系统”实现了高保真3D虚拟人的实时生成与自由交互、3D内容的AI化生成，大幅降低普通用户使用3D资源的门槛。

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