印度网约车巨头Ola创建新AI公司 计划筹集5000万美元

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:印度企业家巴维什·阿加瓦尔 （Bhavish Aggarwal）是网约车公司 Ola 和电动汽车初创公司 Ola Electric 的联合创始人。

知情人士称，，最近，他开始涉足人工智能和半导体设计领域，成立了一家人工智能初创公司，致力于开发大型语言模型，并正在考虑收购两家位于美国的人工智能初创公司。他还计划筹集超过5000万美元的资金来支持这家新公司。

此外，阿加瓦尔还计划建立一家半导体设计公司，目前还没有详细信息。

阿加瓦尔的 Ola 是印度网约车市场的领导者，而 Ola Electric 在印度电动滑板车市场也占据领导地位，过去一年半销售了近25万辆车。他表示 Ola 已经实现盈利，而 Ola Electric 的成长速度也超出了最初的计划，这促使他提前了 Ola Electric 的首次公开募股计划。

人工智能和半导体设计是阿加瓦尔最近开始探索的领域。人工智能引起了广泛的兴趣，推动了科技经济的发展，引发了大量的创业活动。阿加瓦尔希望通过人工智能的应用推动科学的发展，使印度成为一个领先的科学生态系统。

然而，阿加瓦尔在不同领域的扩张以及相关企业结构的调整有时会引起投资者的担忧。例如，许多 Ola 的投资者对没有获得 Ola Electric 的股份表示担忧，因为 Ola Electric 是从 Ola 分拆出来的。

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