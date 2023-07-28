SK 电讯组建连接亚洲、欧洲和中东的「全球电信人工智能联盟」

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日消息:日前 SK 电讯在首尔 Walkerhill 酒店举行了「全球电信 AI 联盟 CEO 峰会」，来自欧洲、中东和亚洲领先全球电信公司的关键高管参加了此次峰会。SK 电讯和其他全球电信公司联合成为一个团队，引领 AI 行业的变革。

SK 电讯宣布于 7 月 27 日在首尔 Walkerhill 举行了「全球电信 AI 联盟 CEO 峰会」，出席者包括 SK Group 董事长崔泰源、SK 电讯总裁柳永相以及来自欧洲、中东和亚洲领先全球电信公司的关键高管。

在此次活动中，由 SK 电讯、德国电信、e&和新加坡电信（Singtel）领导的全球电信 AI 联盟正式成立。

崔泰源主持了此次峰会，德国电信副首席执行官 Claudia Nemat、e& Group 首席执行官 Hatem Dowidar 和新加坡电信集团首席执行官 Yuen Kuan Moon 等分别线上和线下参加了峰会。SK 电讯的关键高管，包括总裁柳永祥相和全球 AI 技术业务负责人 Jeong Seok-geun，参与讨论加强业务合作，引领全球 AI 生态系统。

在峰会上，SK 电讯、德国电信、e&和新加坡电信联合启动了全球电信 AI 联盟，并签署了 AI 业务合作协议。四家公司同意共同开发基于核心 AI 能力的电信 AI 平台。

电信 AI 平台将在未来规划新的 AI 服务，包括共同构建大型语言模型（Large Language Model，LLM），为每家电信公司开发 AI 人工智能代理。

参加峰会的崔泰源主席祝贺全球电信 AI 联盟的成立，敦促全球电信业务领导者共同努力，并提出要转型成为提供新颖和创新的通信体验的 AI 公司。

总裁柳永相敦促大家共同努力，通过「共享全球电信 AI 联盟愿景」这一主题，分享和合作各自公司拥有的 AI 技术和专业知识，创造新的价值。他强调了电信公司进行重大 AI 转型的必要性。

Claudia Nemat 表示：「通过电信 AI 联盟，我们期望为电信公司开发应用程序，以最大化生成式 AI 为我们的客户和行业带来的潜力。」并表示：「此次联盟的成立将是我们行业的一个重要里程碑。」

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