受益于AI热潮，芯片制造设备供应商 Lam Research 收入超预期

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:芯片制造设备供应商 Lam Research （LRCX.O）预测季度收入高于华尔街预期，因为半导体制造商争先恐后地满足人工智能 (AI) 技术日益普及所推动的需求激增。

在 ChatGPT 引起消费者和投资者的关注后，各行业的企业都在竞相整合人工智能功能，使像 Lam 这样对芯片供应链至关重要的公司受益。

Lam 首席执行官 Tim Archer 表示，人工智能正处于初级阶段，对工厂和公司工具的更多投资在未来几年至关重要。与传统服务器相比，先进的人工智能服务器具有明显更高的前沿逻辑、内存和存储内容，人工智能服务器和数据中心的渗透率每增加1%，预计将带动10亿至15亿美元的额外（芯片设备）投资。

根据 Refinitiv 的 IBES 数据，该公司预计第一季度收入为34亿美元上下3亿美元，高于预期的33亿美元。

Lam、应用材料公司（AMAT.O）和荷兰公司 ASML (ASML.AS)是晶圆制造设备(用于制造半导体的复杂而昂贵的机械)的几家主要供应商之一。

Archer 表示，2023年剩余时间里，他预计芯片制造设备的市场总额约为700亿美元。中国国内购买设备和高速存储工具的需求可能会推动该行业的发展。

Lam 公布的第四季度营收为32.1亿美元，低于去年同期的46.4亿美元，但高于市场预期的31.3亿美元。

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