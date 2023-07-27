苹果 iPhone 15 Pro 自定义「动作按钮」或是关键新功能之一

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日消息:苹果日前向开发者发布了 iOS 17 的第四个测试版，最新测试版中有一些新的代码片段，可能暗示了即将发布的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上的传闻中的「动作按钮」的功能。

据传，动作按钮类似于 Apple Watch Ultra 的动作按钮，但具有更多面向手机的选项，预计将成为下一代 Pro iPhone 机型上的一个新的物理按钮，取代响铃/静音开关。动作按钮将允许用户在不必解锁设备或导航到应用程序的情况下快速访问各种功能和设置。

根据在 iOS 17 beta 4 中发现的代码，动作按钮可能有九个不同的选项，用户可以自定义并分配给不同的动作。虽然代码只列出了与动作按钮相关的功能名称，但我们可以推测它们大多数能够实现的功能：

无障碍功能：这个选项可能让用户访问各种无障碍功能，比如 VoiceOver、Zoom、AssistiveTouch 等。

快捷方式：就像 Apple Watch Ultra 上一样，这个选项允许用户运行他们创建或从快捷方式应用中下载的任何快捷方式，比如发送消息、播放播放列表或控制智能家居设备。

静音模式：类似于当前 iPhone 机型上的开关功能，这个选项允许用户切换静音模式，将铃声和警报静音或取消静音。

相机：这个选项可能让用户启动相机应用并使用动作按钮进行拍照或录像。

手电筒：这个选项允许用户打开或关闭设备背面的手电筒。

专注：这个选项应该让用户激活或停用专注模式。

放大镜：这个选项可能让用户激活放大镜应用，将 iPhone 的摄像头用作放大镜，放大小文本或物体。

翻译：这个选项可能让用户启动翻译应用，并通过动作按钮开始对话或文本翻译。

语音备忘录：这个选项让用户启动或停止使用语音备忘录应用录制语音备忘。

苹果尚未正式发布 iPhone 15 Pro，但通常在 9 月份正式发布和上市。如果这些传闻是正确的，动作按钮可能是使 iPhone 15 Pro 与之前机型有所区别的关键新功能之一。

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