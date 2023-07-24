台积电、英伟达与供应商正在合作开发 AI GPU 浸没式液冷系统

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日消息:台积电在推进 AI 服务器应用的同时，也在同步推进散热技术。AI 供应链消息称，高力（热处理技术供应商）正积极与台积电与英伟达合作开发 AI GPU 浸没式液冷系统。

据 UDN 消息，台积电之前引入了「浸润式冷却高效运算电脑机房」，最近又传出与高力、技嘉、双鸿等厂商合作，继续在高速运算散热方面精进。同时，高力还积极与台积电和英伟达合作开发 AI GPU 浸没式系统，引发了新一波散热革命。

AI 供应链消息称，业界分析认为，由于 AI 服务器运算速度快，产生的热能和能耗更大，目前主流散热技术难以满足使用需求。由于 CPU 和 GPU 的平均功耗从 300W 跃升至 1000W 以上，散热比以往更困难，液冷是当前最有效且最先进的散热解决方案。

液冷散热方案分为两种。第一种是通过水循环方式，通过泵和管线带走热能。另一种是浸没式技术，将热源（例如芯片）放置在不导电液体中，以此带走热能。

台积电已将 CPU、GPU 和 AI 加速器等用于执行训练和推论功能的服务器芯片，列为 AI 相关收入。台积电先前提到，AI 将进入大众化时代，同时敞开无限可能与技术商机之门。

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