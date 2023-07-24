Android版ChatGPT将于本周发布

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:OpenAI宣布Android版ChatGPT将于本周发布，用户现在可以在Google Play Store预注册。

此前，OpenAI就官宣了Android版ChatGPT的消息是，这款应用自5月以来已经在iPhone和iPad上可用。

据了解，ChatGPT安卓版可以免费下载，该应用程序也可以免费使用，也可以使用ChatGPT Plus，这是一个付费版本的应用程序，可以访问ChatGPT Plus。

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