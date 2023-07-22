OpenAI ChatGPT 的 Android 官方应用即将推出 将于下周正式上线

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日消息:自从在去年 11 月推出以来，OpenAI 的 ChatGPT 工具以惊人的速度吸引了大量用户，接近 Threads 之外的任何其他应用。现在，该公司表示已准备好发布 Android 应用。

ChatGPT Android 应用程序在免费 iOS 应用程序将聊天机器人引入 iPhone 和 iPad 几个月后推出。

在一条推文中，OpenAI 宣布 ChatGPT for Android 将在下周推出，没有列出具体的日期，并在谷歌应用商店上链接到一个预购页面，用户可以在应用上线后注册安装。

ChatGPT 的 iOS 应用于 5 月份发布时，公司表示会尽快发布 Android 版本，现在它终于来了。

Google 的 Bard 聊天机器人没有专门的移动应用程序，用户只能使用基于网页的界面。但如果你等不及想使用一个应用程序接入 ChatGPT，微软的必应应用程序从今年 2 月开始就提供了安卓和 iOS 版本，使用了它的 Prometheus 模型和 GPT-4。

值得注意的是，ChatGPT 的 Android 应用发布时，Sensor Tower 和 Similarweb 的数据显示，6 月份其网站流量和应用安装量有所下降。而最近几天，一些用户公开抱怨 GPT-4 变得「越来越慢」和「愚蠢」。OpenAI 在本周对后一种说法作出回应，表示正在继续更新 API。

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