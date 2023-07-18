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微软正与动视暴雪洽谈延长收购协议

2023-07-18 11:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月18日 消息:路透社报道，一位知情人士周一透露，微软公司正在与视频游戏制作商动视暴雪谈判延长其收购合同，该合同将于周二到期，以便双方克服剩余监管障碍。

动视暴雪

合同的到期并不会自动导致交易的破裂，因为它只是赋予任何一方放弃交易的权利。尽管如此，微软一直在寻求合同的延期，以确保动视暴雪不被其他潜在的收购者吸引或者改变主意，这位消息人士说。

正在谈判中的延期条款以及是否会给动视暴雪带来更有利的财务条件，目前还不得而知。如果双方在周二结束之前没有达成协议，双方将继续谈判延期，这位要求匿名的消息人士说。

微软和动视暴雪没有立即回应置评请求。

延期将给双方更多的时间在英国找到一个监管解决方案，这是阻碍他们完成游戏行业最大收购交易的唯一一个主要司法管辖区。

微软和动视暴雪正在与竞争和市场管理局（CMA）协商可能的补救措施，他们希望能够消除其反垄断担忧。

该国的反垄断监管机构认为，微软承诺向竞争对手的云游戏平台提供动视暴雪价值数十亿美元的《使命召唤》系列游戏的访问权限，并不能有效地保护市场竞争。CMA已经同意将其调查延长到8月29日，以便与公司进行更多的谈判。

上周，微软签署了一项协议，将《使命召唤》留在索尼集团（6758.T）的PlayStation游戏机上。索尼曾是该交易最强硬的批评者之一，认为该交易可能会扼杀消费者选择。

周五，美国上诉法院驳回了美国联邦贸易委员会（FTC）要求暂停微软收购《使命召唤》制作商动视暴雪的请求。这一决定消除了收购完成的最后障碍之一。

动视暴雪的股票周一收于93.2美元，略低于每股95美元的交易价格，表明大多数投资者现在认为交易完成是很有可能的。

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