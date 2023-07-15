赛力斯业绩公告：上半年预计亏损12.5亿-13.9亿元

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:赛力斯集团股份有限公司近日发布了2023年上半年度业绩预告，预计归母净利润将在-13.9亿元至-12.5亿元之间，扣除非经常性损益后的归母净利润将在-19.3亿元至-18亿元之间。

经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-139，000万元到-125，000万元。预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-193，000万元到-180，000万元。

2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为-172，732.74万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-171，401.15万元。2022年半年度基本每股收益:-1.27元/股。

根据赛力斯的公告内容，第一季度汽车行业的促销活动导致消费者观望情绪出现，对现有车型的销售造成了一定的影响，这也影响了公司上半年的销量达成目标。与此同时，赛力斯在新能源汽车核心技术方面持续投入高额研发费用，并引进了研发和技术人才，导致研发费用相较去年同期有所增加。然而，随着M5智驾版和其他新车型的上市以及海外销量的增加，公司下半年的销量和盈利能力有望改善。

公告指出，赛力斯集团股份有限公司的董事会及全体董事保证了公告内容的真实性、准确性和完整性，并愿意承担法律责任。需要注意的是，以上是初步核算数据，在2023年下半年度报告中将有详细披露。投资者请注意投资风险。

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