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快手季度营收326亿元 可灵AI商业化变现收入超过1.5亿元

2025-05-27 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:今日，快手公布了截至3月31日的2025年第一季度财报。财报显示，快手本季度在营收、用户规模、电商业务等多个维度均取得一定进展，同时海外业务也迎来新突破。

从财务数据来看，快手本季度营收达326亿元，与2024年同期的294亿元相比，实现了10.9%的增长。净利润方面，本季度为40亿元，去年同期为41亿元;若按非国际财务报告会计准则计量，调整后的净利润为46亿元，去年同期为44亿元。

具体到各业务板块，线上营销服务营收为180亿元，较2024年同期的167亿元增长8.0%。这主要得益于智能产品投放解决方案及AI技术在在线营销解决方案中的应用，推动了营销客户投放消耗的增加。直播业务营收为98亿元，与2024年同期的86亿元相比增长14.4%，精细化运营及多元化的优质内容成为其增长的主要驱动力。其他服务营收为48亿元，较2024年同期的42亿元增长15.2%，这主要归因于电商业务的增长，具体表现为电商GMV的增加，而电商GMV的增加又得益于持续精细化的全局经营，推动了电商月活跃买家数量及月动销商家数量的增长。

快手

在利润方面，经营利润为43亿元，经营利润率为13.1%，2024年同期经营利润为40亿元，经营利润率为13.6%。其中，国内分部录得的经营利润为43亿元，2024年同期为40亿元，主要原因是国内收入同比增长10.1%;海外分部录得的经营利润为2800万元，2024年同期经营亏损2.68亿元，这一变动得益于海外收入同比增长32.7%。财务开支净额为2400万元，2024年同期为财务收入净额1.14亿元，主要是借款的利息开支增加所致。第一季度，分占按权益法入账之投资的利润为200万元，2024年同期为分占亏损300万元。除所得税前利润为42亿元，2024年同期为41亿元。所得税开支为2.58亿元，2024年同期所得税收益为1500万元，主要原因是基于税务亏损确认的递延所得税收益减少。

此外，财报还披露了一些其他要点。2025年第一季度，快手可灵AI商业化变现加速，收入超过1.5亿元。快手应用的日活跃用户日均使用时长达133.8分钟，用户总使用时长同比增长5.9%。快手电商GMV同比增长15.4%至3323亿元，电商月均活跃买家数达1.35亿。直播业务收入同比增长14.4%至98亿元，恢复了同比正增长趋势。海外整体收入同比增长32.7%达13亿元，海外整体层面首次实现了季度经营利润转正。

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