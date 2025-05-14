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三星将斥资 121 亿元收购 FläktGroup，进军数据中心领域

2025-05-14 14:02 · 稿源：站长之家

三星1

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:据彭博社等外媒报道称，三星电子宣布以 15 亿欧元（约合 121 亿人民币）的价格收购德国先进供暖、通风和空调 (HVAC) 解决方案供应商FläktGroup。值得一提的是，这是三星近 8 年来比较大规模的海外收购交易。

据悉，本次交易是由三星与欧洲投资公司Triton共同完成的，次次交易体现了三星深化其在快速增长的HVAC市场影响力的战略举措。三星设备体验 (DX) 部门代理主管TM Roh表示，此次收购符合公司投资新增长引擎的更广泛承诺。Roh强调，三星将HVAC领域视为未来扩张的关键支柱。

FläktGroup是公认的暖通空调 (HVAC) 技术掌舵者，其产品广泛应用于需要高性能冷却基础设施的数据中心等众多领域。三星强调了暖通空调解决方案在支持生成式人工智能、机器人技术和自动驾驶汽车等新兴行业方面发挥的关键作用 —— 这些行业正在推动全球数据中心建设的激增。

本次收购被视为增强三星在暖通空调领域与LG电子等竞争对手的竞争力的举措。

三星指出，FläktGroup拥有超过 60 家的主要客户，其中包括知名的制药、生物技术、食品饮料公司以及运营比较优秀工厂的制造商。这一收购将为三星带来庞大的客户群和先进技术，以补充其现有的暖通空调产品线。

该公司在三月份表示，其暖通空调 (HVAC) 业务在过去五年中实现了两位数的年收入增长。展望未来，三星的目标是在 2025 年将暖通空调收入提高 30% 以上。收购 FläktGroup 预计将通过扩大三星在该领域的产品组合和运营能力来支撑这一目标。

这一战略举措正值三星在其他业务领域面临挑战之际。近几个季度，三星盈利下滑，股价表现也不佳，部分原因是竞争加剧。三星在利用人工智能驱动的半导体需求方面落后于SK海力士，并且在芯片代工领域继续面临来自台积电的激烈竞争，在智能手机市场也面临来自苹果和中国企业的激烈竞争。

今年早些时候，三星联合首席执行官韩钟熙承认了这些困境，并向股东承诺，三星将寻求有意义的并购，以推动未来增长。收购FläktGroup代表着三星朝着这一方向迈出了切实的一步。

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