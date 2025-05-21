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百度季度营收325亿元 同比增长 3%

2025-05-21 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:5月21日，百度发布了截至3月31日的2025年第一季度财报。财报显示，百度第一季度总营收为325亿元人民币（约合44.7亿美元），同比增长3%。这一增长主要得益于百度核心业务的稳健表现，以及智能云业务自动驾驶服务的强劲增长。

在具体业务方面，百度核心的营收达到255亿元人民币（约合35.1亿美元），同比增长7%。其中，网络营销营收为160亿元人民币(约合22.1亿美元)，同比下滑6%;而非网络营销营收则达到94亿元人民币(约合13.0亿美元)，同比增长40%。此外，爱奇艺的营收为72亿元人民币(约合9.90亿美元)，同比下滑9%。

百度 (2)

百度的自动驾驶服务“萝卜快跑”在第一季度表现突出，提供的自动驾驶订单超过1.4亿单，同比增长75%。截至2025年5月，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单已超过11亿单。

在财务表现方面，百度第一季度调整后营业利润为53.3亿元人民币，高于预估的48.9亿元。调整后EBITDA为72亿元人民币（约合9.93亿美元），调整后EBITDA利润率为22%。百度核心的调整后EBITDA为67亿元人民币(约合9.25亿美元)，调整后EBITDA利润率为26%。百度集团称，第一季度非GAAP净利润为64.7亿元人民币，同比下降8%。研发费用为45亿元人民币(约合6.26亿美元)，同比下降15%，主要是由于人员相关费用的减少。

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