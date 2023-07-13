印度一名 CEO 因选择人工智能机器人而不是人类员工而受到批评

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:印度一名首席执行官因表示其公司已经用人工智能（AI）聊天机器人取代了 90% 的支持人员而受到批评。

Dukaan 的创始人 Suumit Shah 在 Twitter 上表示，聊天机器人大大提高了客户问题的首次响应和解决时间。这条推文引发了网上的愤慨。

此时，关于 AI 夺走人们的工作，尤其是在服务行业，已经引发了很多讨论和担忧。

在一系列获得超过 100 万次浏览的推文中，Shah 写了关于公司决定使用聊天机器人的内容。他表示，虽然解雇员工是一个「艰难」的决定，但是这是「必要的」。

他写道：「鉴于经济状况，初创企业优先考虑『盈利』，而不是努力成为『独角兽』。」Shah 补充说，长期以来，客户支持一直是公司的困扰，他希望解决这个问题。

他还写了关于他们如何在短时间内构建聊天机器人和 AI 平台，以便 Dukaan 的所有客户都能拥有自己的 AI 助手。他说，聊天机器人正在以速度和准确性回答各种问题。

他写道：「在即时满足的时代，创业不再是遥不可及的梦想。」他写道：「凭借正确的想法、正确的团队，任何人都可以将他们的创业梦想变为现实。」Shah 还补充说，该公司正在招聘多个职位。

然而，许多用户批评了他的推文，并指责他以这种「冷酷无情」的决定打乱了员工的生活。

一位用户问道：「不出所料，没有提到被解雇的 90% 员工。他们得到了什么帮助？」另一位用户说：「也许这对公司来说是正确的决定，但不应该把它变成一个庆祝/营销的话题。」

Sha 生回应了一条推文，称「不出所料，总有人为别人感到冒犯」，并补充说他将在 LinkedIn 上发布对员工的帮助信息，因为在 Twitter 上，人们追求的是「盈利能力而不是同情」。

近年来，像 ChatGPT 这样的生成式 AI 工具迅速增多并变得更加易于获取。有报道称组织机构正在使用这些工具提高生产力同时降低成本。这使得工人们对失去工作的担忧加剧。

三月，高盛发布的一份报告显示，AI 可能取代相当于 3 亿全职工作。在印度，一些公司正在投资于 AI 开发产品，这引发了对失业的担忧。

（举报）