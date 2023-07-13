谷歌AI聊天机器人Bard进军欧洲、巴西市场

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:Google 的人工智能聊天机器人 Bard 将进军欧洲和巴西市场，这也是该产品自今年2月推出以来的最大扩张。

Google 还为 Bard 添加了一些全球范围内的新功能。Google 高级产品总监杰克克罗奇克在一篇博客文章中表示:“从今天开始，大家可以用超过40种语言与 Bard 进行合作，包括阿拉伯语、中文、德语、印地语和西班牙语。” 他还表示，用户现在可以更改 Bard 回答的语气和风格，可以将对话固定或重命名，将代码导出到更多地方，并在提示中使用图像。

据了解，Bard 和 ChatGPT 都是使用生成式人工智能进行对话和回答各种问题的程序，受到全球众多用户的关注。许多公司纷纷投入数十亿美元进行人工智能的研发，希望通过广告和云收入获得更多回报。比如本周早些时候，亿万富翁埃隆马斯克也宣布推出人工智能初创企业 xAI，该团队中包括了几位前谷歌、微软和 OpenAI 的工程师。

在欧盟地区，Bard 则曾因当地隐私监管机构的问题而受阻。克罗奇克表示，谷歌已经与监管机构进行了会面，以消除与透明度、选择权和控制权相关的问题。

Bard 的工程副总裁阿马尔苏布拉曼尼亚也公开表示，用户可以选择不收集他们的数据。

值得一提的是，谷歌最近在美国面临了一起新的集体诉讼，指控其滥用用户的个人信息来训练其人工智能系统。

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