交通管理 AI 平台 NoTraffic 获得 5000 万美元 B 轮融资：利用 AI 技术改善交通

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:基于人工智能的交通管理平台 NoTraffic 已获得 5000 万美元的 B 轮融资，该平台在美国各城市的发展势头强劲。

这家总部位于特拉维夫的初创公司旨在将交通信号灯带入 21 世纪。大多数交通路口都是基于定时器运行的，但现在已经有了更先进的解决方案。NoTraffic 的硬件和软件结合解决方案可以将交叉路口变成智能路口，根据实时收集的数据来管理交通流量。

这次最新的融资将帮助 NoTraffic 将其服务扩展到除了交通路口管理之外的城市整体解决方案，以提高道路安全性和交通流动性。

NoTraffic 的联合创始人兼首席执行官 Tal Kreisler 在一份声明中表示：「NoTraffic 准备将交通管理提升到超越传统基础设施边界的水平。就像移动电话颠覆了固定电话业务一样，是苹果的 AppStore 为一系列新应用、商业模式和收入渠道打开了大门。NoTraffic 的 SaaS 平台旨在创造独特的洞察和功能，可以灵活地提供给利益相关方，而无需更改基础设施。」

NoTraffic 的解决方案涉及在交叉路口、冲突点或复杂道路上安装具有 V2X（车辆对一切）芯片的智能传感器。来自传感器和道路上连接的自动驾驶车辆的数据相结合，形成完整的交通图景，捕捉汽车、自行车、公交车、行人和其他道路使用者的运动情况。

通过边缘计算，系统可以确定每辆车将走哪条路，并评估对下一个路口的影响，然后做出关于如何促进交通流动的决策。该信息随后发送到云端，使每个路口能够根据实时道路条件进行同步，从而实现整个网络的反应。

NoTraffic 表示，该技术还可以帮助防止道路事故。帮助管理交叉路口交通的相同传感器还可以检测到车辆可能闯红灯或行人可能走上街道的情况。然后，它可以提醒驶近的能见度有限的联网汽车减速并避免碰撞。

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