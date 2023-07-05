Google Slide 逐步开放 Duet AI 图像生成功能测试

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:上月初，Google Workspace 宣布将开始对 Slides 中的 Duet AI 图像生成功能进行公开测试，目前已得到更广泛的应用。

如果您的帐户已启用此功能，打开 slides.new 将显示「欢迎使用 Workspace Labs」的提示，就像在 Gmail 和 Google Docs 中一样。点击「帮助我可视化」可以「为演示文稿创建可视化内容」。谷歌此前表示，这项功能由 Imagen 和其他图像生成模型提供支持。

我们的功能处于早期实验阶段。为了改进谷歌的服务，人工审核员可能会阅读、注释和处理您在实验室中的互动数据。在使用实验室功能时，请勿包含个人、机密或敏感信息。

在工具栏的末尾，您会看到一个带有闪光点的照片图标，当您将鼠标悬停在上方时，它会发出蓝紫色的闪烁。这将打开「帮助我可视化」面板，您可以在其中输入文本提示。谷歌的提示是「描述您的想法」。

示例提示包括：

-「夏威夷海滩上的美丽日落照片，远处有棕榈树」 -「放在木制厨房桌旁边的新鲜烤蓝莓松饼」 -「水罐中绣球花的水彩画」 「未来都市景观，包括摩天大楼、飞行汽车，夜晚具有高清细节和阴影」 要获得「更好的结果」，谷歌建议在提示中包括「主题、背景、与主题的距离、材料或背景」，同时避免使用比喻语言。

输入后，您可以选择「添加风格」：无、摄影、背景、矢量艺术、素描、水彩画、赛博朋克和手气不错。

谷歌指出，生成图像可能需要约 20 秒的时间，确实比在 Docs 或 Gmail 中处理文本更长。您会得到八个选项，并可以生成另一组选项，之前创建的图像仍保留在其中。点击后，将图像添加到当前幻灯片中，同时您可以提供赞或踩的反馈。

您可以在此处注册使用 Google Slides 的 Duet AI 图像生成功能：

https://workspace.google.com/labs-sign-up/

另外，日前谷歌宣布将公共数据用于其 Bard 等人工智能产品，并更改隐私政策。

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