英伟达收购人工智能初创公司 OmniML 押注边缘 AI

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:英伟达在今年 2 月悄悄收购了人工智能初创公司 OmniML。OmniML 的技术可以将机器学习模型小型化，使其能够在边缘设备上运行，而不依赖云端。一位发言人以及前 OmniML 员工的 LinkedIn 个人资料，他们现在都加入了英伟达。

去年 3 月，OmniML 在种子轮融资中获得了 1000 万美元的资金支持，投资者包括 GGV Capital 和高通风险投资。该初创公司与英特尔合作，加快了人工智能应用在多个领域的部署和发展。他们的专有软件平台 Omnimizer®在提升机器学习模型性能方面起到了重要作用，从而实现更快速、更高效的人工智能应用。

OmniML 联合创始人兼首席执行官 Di Wu 在公司去年筹集 1000 万美元时表示：「当今的人工智能模型是如此之大，以至于边缘设备无法处理其计算能力。」「事实并非一定如此。我们的机器学习模型压缩解决了人工智能应用程序和边缘设备之间的差距，增加了设备的潜力，并允许硬件感知的人工智能更快、更准确、更具成本效益，并且任何人都可以在不同的硬件平台上轻松实施。」

这次收购表明英伟达有意利用 OmniML 独特的人工智能压缩软件，可以创建紧凑、可扩展的机器学习模型。

无人机和智能摄像机等边缘设备常常面临计算能力不足以支持大型人工智能模型的问题。OmniML 的创新在于其能够压缩这些模型，使它们能够在边缘设备上平稳运行，从而加速机器学习任务。他们的技术自动化了模型的联合设计、训练和部署，针对 GPU、FPGA、SoC 和 MCU 进行优化。

通过这次收购，英伟达可以增强其用于自动驾驶汽车、无人机和工业机器人的人工智能芯片，并进一步努力构建更小型、更节能的人工智能模型。

在实际应用中，OmniML 的技术已在视频监控等领域得到验证，提高了智能摄像机的情境感知能力，并在精密制造领域优化了质量控制检测模型。它成功与亚马逊网络服务的 AutoML Library 和 Meta 的 PyTorch 深度学习框架集成，突显了 OmniML 技术在塑造人工智能未来方面的潜力。

除了英特尔、高通、英伟达等行业巨头外，SiMa.ai、Hailo、Mythic、Roviero 等众多初创公司也推出了边缘 AI 芯片产品。

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