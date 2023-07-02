比亚迪：6月销售253046辆汽车 上半年销量合计125.5637万辆

按计划，特斯拉2019年11月份推出的电动皮卡Cybertruck，将在今年晚些时候开始在他们位于得克萨斯州奥斯汀的超级工厂生产，随后开始交付。外媒最新的报道显示，特斯拉已经告知供应商为Cybertruck的生产做好准备，并表示计划每年生产37.5万辆。值得注意的是，外媒在报道中表示特斯拉透露计划每年生产37.5万辆，可能只是年均数据或产能提升之后的目标，投产之后产量虽将逐步提升，但考虑到是他们从未生产过全新的车型，投产的第一年能否达到37.5万辆，要在最终公布之后才能知晓。