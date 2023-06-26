集成GPT 3.5功能，ChatPDF帮你智能阅读PDF文档

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:ChatPDF是一款创新工具，能实现与PDF文件的交互就像进行对话一样简单。

据了解，ChatPDF是柏林软件工程师Mathis Lichtenberger的创意。作为Bliq的工程副总裁，Mathis在构建以用户为中心的工具方面拥有丰富的经验。通过利用GPT3.5，ChatPDF有效地成为任何PDF文档的聊天机器人，能够回答用户的问题，甚至根据需要重新编写部分内容。

ChatPDF采用用户友好的界面设计，允许用户直接从文档中提问。比如给ChatPDF提供了一个来自国际好学校指南的8页PDF学校评估报告，它能够智能地回答其中的问题，包括毕业生的大学去向。ChatPDF还提供即时、上下文准确的回答。对于学生来说，这意味着轻松理解教材、研究论文和学术文，能够节省宝贵的时间。

对于处理财务报告等密集文档的专业人士来说，ChatPDF快速解读和分析数据的能力将改变原有工作模式。令人印象深刻的是，该聊天机器人支持任何语言。

以下图为例，只要将PDF文档上传到ChatPDF平台，就会自动解读文档内容，同时给出可以提问的内容建议，用户也可以自主键入文字提问。ChatPDF就会基于文档内容给出精确的回答。

ChatPDF的免费版每天提供处理三个PDF的服务，限制为120页和50个问题。这意味着不能将完整小说或冗长的教科书输入其中，免费版本比较适用于较短的文档。

Plus套餐每月5美元，每天能处理多达50个PDF，最多可包含2，000页和1，000个问题。

目前，ChatPDF使用GPT3.5模型，未来有望升级为GPT4。这意味着用户将获得更加精细和准确的体验。此外，该工具预计将引入一项功能，允许在单个会话中与多个PDF进行对话。

ChatPDF项目网址:https://www.chatpdf.com/

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