新加坡目前还不打算监管人工智能 呼吁企业参与世界 AI 测试工具包「AI Verify」

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日消息:新加坡采取观望态度，不打算对人工智能进行监管。新加坡资讯通信媒体发展管理局（IMDA）的可信人工智能与数据主管 Lee Wan Sie 在接受媒体采访时表示：「我们目前不打算对人工智能进行监管。」IMDA 负责推广和监管新加坡的通信和媒体行业。

新加坡政府正在努力推动负责任使用人工智能。他们呼吁企业合作参与世界上首个人工智能测试工具包——名为 AI Verify——该工具包使用户能够对其人工智能模型进行技术测试和记录过程检查。

AI Verify 在 2022 年作为试点项目推出。科技巨头 IBM 和新加坡航空已经开始作为该项目的一部分进行试验测试。

尽管 AI 在 ChatGPT 等聊天机器人因其能够生成对用户提示的类似人类回应而迅速走红，但全球范围内对政府干预以解决人工智能潜在风险的呼声也越来越高。

OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 和特斯拉首席执行官马斯克等科技领袖都对这项技术的危险性发出了警告。

Lee 表示：「在目前阶段，很明显我们希望能够从行业中学习。在我们决定是否需要在监管方面采取更多行动之前，我们将了解人工智能的使用情况。」他补充说，监管可能会在后期引入。

「作为一个小国，作为政府，我们认识到在这方面可能没有所有答案。因此，与行业、研究机构和其他政府密切合作非常重要。」Lee 称。

DataRobot 的人工智能伦理学家和美国国家人工智能咨询委员会咨询成员 Haniyeh Mahmoudian 表示，这对企业和政策制定者都有益处。

Mahmoudian 说：「在人工智能方面，这个行业更加亲力亲为。有时，在制定政策时，您会看到决策者对人工智能的想法与实际业务的发展之间存在差距。因此，通过创建这种类型的合作关系，特别是创建这些类型的工具包，可以获得行业的意见。这对双方都非常有益。」谷歌、微软和 IBM 等科技巨头已加入 AI Verify Foundation，这是一个全球开源社区，旨在讨论 AI 标准和最佳实践，并就 AI 治理展开合作。

微软总裁兼副主席 Brad Smith 在一份新闻稿中说：「我们微软对新加坡政府在这一领域的领导力表示赞赏。」

Smith 说：「通过创建像人工智能治理测试框架和工具包这样的实用资源，新加坡正在帮助企业建立强大的治理和测试流程。」

在 6 月举行的 Asia Tech x 新加坡峰会上，新加坡通信和信息部长 Josephine Teo 指出，虽然政府认识到人工智能的潜在风险，但它不能单独促进人工智能的道德使用。

她说：「私营企业凭借其专业知识可以有意义地参与，与我们一起实现这些目标。」

虽然存在「对人工智能发展存在非常真实的恐惧和担忧，但我们将需要积极引导人工智能向有益的用途发展，并远离不良用途，」Teo 说，「这是新加坡如何看待人工智能的核心。」

与此同时，一些国家正在迅速打击人工智能。欧盟成为第一个制定最低标准的人工智能法案的国家。欧洲议会成员周三同意将 ChatGPT 等生成式人工智能工具置于更大的限制之下。

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