支付宝小程序云对外服务 小程序开发者的一站式云服务

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:点餐、买票、预约、缴费、问诊，这些生活日常背后都是一个个小程序，小程序已成当下服务业数字化的基础。

6月16日，支付宝小程序云正式开放服务，这是支付宝为小程序生态伙伴打造的一站式云服务，除了提供简单可信的云托管和云开发功能，还开放智能营销、风险智能等核心科技能力和云效能产品，支持多端接入，帮助提高小程序开发运维效率、降低成本并提升获客转化率。

据了解，“支付宝小程序云”提供强大的开发工具和丰富的组件库，让新手开发者也能快速搭建小程序;支持从代码开发到数据库的全面托管，帮助新业务迅捷上线和迭代;同时还可以低成本解决高并发业务环境问题，面对抢券、秒杀等活动也能有效保障小程序服务的稳定。

此外，“支付宝小程序云”进一步开放支付宝平台能力，包括智能推荐、搜索等，开发者可无缝接入，推动商家小程序服务更快更近距离地触达用户，共享支付宝多域流量，提升小程序私域转化和公域获客效率。

依托“支付宝小程序云”对用户进行搜索优化和精准推荐，数字化零售服务商“数立”所运营的支付宝小程序内商品曝光和交易转化显著提升，GMV环比上涨17%。

目前，个人开发者、企业开发团队以及第三方服务商，都可以借助“支付宝小程序云”的开放技术能力，在支付宝平台上构建自己的小程序，为用户带来更多服务。接下来，“支付宝小程序云”还将持续降低门槛，并为开发者提供更多资源支持，助力小程序生态繁荣和发展，加速服务业数字化的进程。

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