Google Lens 新增皮肤健康检测功能 AI也可以看病了

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日 消息:Google正在加强Google Lens的功能，这是一个由计算机视觉驱动的应用程序，可以显示与它所识别的物体有关的信息。现在，该应用程序已经可以识别皮肤状况，包括痣和皮疹等，在上传图片或照片时，将启动对视觉匹配的搜索，以匹配你拍照的皮肤状况的图片。

此外，它还可以识别其他身体疾病，如嘴唇上的凸起、指甲上的线条或脱发等。它的功能和一个人工智能驱动的应用相比略显不足，但它可以帮你判断是否需要就医或使用非处方药来治疗。

Google Lens也正在与Google智能聊天机器人Bard整合。用户可以上传图片，让Lens在幕后帮助Bard理解所显示的内容。

例如，当用户上传一张鞋子的照片并询问它们叫什么名字时，Bard会在Google Lens的分析后作出回答。这是Google对ChatGPT的回应，也是Bard的最新更新。

Google在生成性人工智能技术方面投入了更多的资源，推出了一项功能，允许Bard在后台编写、执行和测试自己的代码，提高自身编程和解决复杂数学问题的能力。早在5月份，Google就与Adobe合作，将艺术画生成引入到了Bard中。

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