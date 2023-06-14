麦肯锡报告：生成式AI每年可为全球经济带来高达4.4万亿美元的收入

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:近来似乎大公司的领导对生成式人工智能感到非常兴奋，并且急于宣布或接受新的人工智能工具。然而，这些举措将对经济造成什么影响呢?

虽然很难确定，但全球咨询领导公司麦肯锡公司（其中约一半员工已经使用GenAI）在一份新报告《生成式人工智能的经济潜力》中，试图量化这一趋势。该报告指出，GenAI每年可能为全球经济增加“2.6万亿美元到4.4万亿美元”的价值，相当于在地球上新增一个英国大小和生产力的新国家(2021年的 GDP为3.1万亿美元)。

为了编写此报告，麦肯锡的分析人员研究了47个国家的850种职业和2100个详细工作活动，代表了全球80%以上劳动人口。

2.6万亿美元到4.4万亿美元的经济影响数字标志着该公司对于2017年人工智能领域对经济影响的估计升级了很多，比之前增加了15%至40%。这种上涨的原因在于企业大大小小快速采用和使用生成式AI工具的潜在用途。

此外，麦肯锡发现，“当前的生成式人工智能和其他技术有潜力自动化60%到70%当下的工作活动。”

这是否意味着大规模的失业是不可避免的?不是的，根据麦肯锡公司旗下的人工智能部门QuantumBlack的高级合伙人兼全球负责人、报告共同作者Alex Sukharevsky 的说法，“你可以让这些工作的执行速度显著加快，并且比今天执行得更加准确。”这意味着会为整个全球经济增加“0.2%至3.3%的年度生产力增长。”

然而，报告指出，“劳动力将需要支持学习新技能，其中一些人将改变职业。如果能够管理好工作人员的流动和其他风险，生成式人工智能可能会对经济增长做出实质性贡献，并支持一个更加可持续和包容的世界。”

此外，可获得的生成式AI的到来推高了麦肯锡此前对于职场自动化的估计: “2030年到2060年之间，可能会有50%的工作活动进行自动化，目前估计的中点在2045年左右，比我们之前的估计提早了大约十年。”

最有可能被生成式人工智能和人工智能总体自动化的工作和任务

虽然生成式人工智能引起了公众的兴趣和想象力，麦肯锡认为其他人工智能应用和技术也将在重塑全球经济方面扮演重要角色。

“当人们今天谈论生成式AI时，有时他们认为它和人工智能和机器人是可以互换的，但要准确很重要，” Sukharevsky说。

这是因为生成式人工智能和所谓的“知识工作者”角色和任务的大语言模型（LLM）非常适合应对某些白领工作，而普通人工智能、机器人和自动化技术，则更适用于更多的物理任务，如制造、建筑、工程、交通运输、采矿和搜救等。

对于市场和销售，麦肯锡发现，使用生成式人工智能创建更具个性化和智能化的内容“可以增加营销功能的生产力价值5%至15%”，并将全球销售支出的生产力增加了3%至5%。

在软件工程方面，麦肯锡认为，该技术可以加速“生成初始代码草案、纠正和重构代码、根源分析和生成新的系统设计”，从而使软件支出的生产力增加了20%至45%。

在研发方面，麦肯锡认为，生成式人工智能将“帮助产品设计师通过更有效地选择和使用材料来降低成本。它还可以为制造优化设计，从而在物流和生产成本方面实现成本削减。”

总体而言，麦肯锡将生成式AI视为“技术催化剂”，推动行业更快地实现自动化，并释放员工的创造潜力。

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