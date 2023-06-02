OpenAI 启动 100 万美元的资助计划加强网络安全工作

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日消息:OpenAI 正在开始探索使用人工智能来自动化网络安全工作。该公司启动了一项价值 100 万美元的资助计划，用于资助使用人工智能来加强网络安全的项目。这可能包括使用人工智能自动修补漏洞、检测和阻止社会工程攻击，甚至引导消费者采取最佳的安全实践。

实际上，OpenAI 要求提交关于 16 个不同领域的提案，包括使用人工智能创建「蜜罐和欺骗技术」，以此将黑客误导和引诱入陷阱。但目前，该公司暂时不会为「攻击性安全项目」提供资助，尽管人工智能技术在这方面也非常擅长。

「所有项目都应旨在获得最大的公共利益和共享，并且我们将优先考虑那些具有明确计划的申请」，该公司在公告中写道。

这项资助计划的范围表明 OpenAI 认为使用类似 ChatGPT 的技术来自动化大部分网络安全工作具有潜力。该公司本身表示正在赞助这项资金，并指出人工智能有助于扭转当前阻止计算机黑客攻击战争的趋势。

网络安全行业也面临着人才短缺的问题，因此技术可以解决网络安全人才短缺的问题，即使人工智能触发了它可能占领其他领域人类工作的恐惧。但我们必须拭目以待，看看人工智能是否能够有效地增强网络安全，或者它是否只会产生虚假的警报，浪费时间和资源。

OpenAI 计划通过每次增加 10000 美元的资助来分配资金，这可能包括直接资金或向公司的技术提供使用额度，例如 ChatGPT。

与此同时，OpenAI 的合作伙伴微软也在测试使用 ChatGPT 作为一种工具，以帮助网络安全专业人士使用即将推出的名为 Security Copilot 的产品抵御黑客攻击。

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