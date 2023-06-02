日本隐私监管机构就用户数据警告 ChatGPT 开发商 OpenAI

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日消息:日本的隐私监管机构周五表示，已警告微软支持的初创企业 OpenAI，即 ChatGPT 聊天机器人背后的公司，不得在未经人们许可的情况下收集敏感数据。

个人信息保护委员会在一份声明中表示，OpenAI 应该尽量减少其为机器学习收集的敏感数据，并表示如果有更多的担忧，可能会采取进一步行动。

全球各地的监管机构正争分夺秒地制定规定生成式人工智能（AI）使用的规则，生成式 AI 能够创建文本和图像，其影响力被支持者比作互联网的诞生。

虽然日本在一些最近的技术趋势上落后了，但人们认为，为了保持生产力，以应对人口减少，日本更有动力跟上人工智能和机器人技术的进展。

监管机构指出，需要在隐私问题与生成式 AI 的潜在好处之间取得平衡，包括加速创新和解决气候变化等问题。

根据分析公司 Similarweb 的数据，日本是访问 OpenAI 网站的第三大来源国。

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在 4 月份与日本首相岸田文雄会面，着眼于在日本扩张，此前岸田在七国集团（G7）峰会上主持了有关 AI 监管的讨论。

作为科技监管的全球风向标，欧盟正在制定可能成为第一套规范 AI 的法规。

上周，Altman 表示 OpenAI 没有离开欧洲的计划，此前他曾暗示如果欧盟的法规过于严格，该初创企业可能会离开欧洲。

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