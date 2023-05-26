百度度小满开源千亿参数金融大模型“轩辕”

百度首席执行官李彦宏在天津举行的第七届世界智能大会上发表演讲，讨论了大模型正在如何改变人工智能领域。大模型对人类就业并不构成威胁，真实的的危险在于不创新、不进步。大模型正在引领智能新形式的出现，并重新定义人机交互、营销和客户，百度是全球第一家打造与chatgpt竞争的文信大模型的公司，也是唯一一家在人工智能四层架构中实现全栈布局的公司：芯片、框架、模型和应用。