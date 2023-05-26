OpenAI 关闭了 1.75 亿美元的人工智能创投基金

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:OpenAI 被誉为人工智能研究和技术的领跑者，一直致力于帮助专注于人工智能的初创公司。OpenAI 近期可能刚刚关闭了一笔投资基金。

根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，该公司筹集了超过 1.75 亿美元。OpenAI 以在人工智能研究和技术方面处于领先地位而闻名。为此，该平台于 2021 年 5 月推出了所谓的 OpenAI 创业基金。根据 SEC 文件的透露，最初的计划是筹集 1 亿美元支持与其人工智能追求相同的公司。

然而，该基金现在的规模已经比最初预期的要大得多。OpenAI 认为，他们可以共同推动「人工智能如何积极影响世界并深刻改变人们的生活」的界限。这个基金由 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 和首席运营官 Brad Lightcap 管理，并从 14 个投资者那里筹集到资金。

据文件显示，微软是支持该基金的知名科技公司之一。据报道，OpenAI 可能在未来数年内筹集多达 1，000 亿美元。这笔基金将用于开发「足以改善其自身能力的人工通用智能（AGI）」。

在 OpenAI 的 ChatGPT 和 GPT-4 引发全球轰动的情况下，该平台最近还完成了超过 3 亿美元的股份销售，使其估值达到约 290 亿美元。

尽管取得了这种成功，Altman 仍然继续指出需要注意人工智能技术的风险。他还呼吁世界需要关注超级智能的治理前瞻性。

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