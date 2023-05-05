OpenAI 开发 ChatGPT 成本高昂 未来几年尝试筹集多达 1000 亿美元开发更先进的 AI

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:据 The Information 消息，三位了解该公司财务状况的人士称，由于开发了 ChatGPT 并从谷歌聘请了关键员工，OpenAI 去年的损失大约翻了一番，达到约 5.4 亿美元。这一数字反映了在开始上线聊天机器人之前，训练其机器学习模型的高昂成本。

即使收入有所增长——在 OpenAI 于 2 月推出付费版聊天机器人的几周后，其运行成本就达到了每年数亿美元的速度——随着更多客户使用其人工智能技术和公司训练未来版本的软件，这些成本可能会持续上升。

OpenAI 公司员工说，为了应对这种资本费用，首席执行官 Sam Altman 私下表示，OpenAI 可能会在未来几年尝试筹集多达 1000 亿美元的资金，以实现其开发足够先进的通用人工智能的目标，以提高自身的能力。

OpenAI 成立于 2015 年，2018 年推出了 GPT-3，也因此被称为「最强 NLP 模型」，拥有 1750 亿参数，训练成本约 1200 万美元。此前 OpenAI 公司发布了爆火的 ChatGPT，使得公司的一些员工已经实现了财富自由。

为了扩展其合作伙伴关系，OpenAI 与微软合作，利用 Azure 云计算服务提供的算力来更快地实现 AI 的突破。微软也对 OpenAI 进行了多次投资，其中最新一次的 103 亿美元融资让其估值达到了 270 亿-290 亿美元。参与本轮融资的风投公司包括老虎全球管理、红杉资本、加州 Andreessen Horowitz、纽约 Thrive 和 K2 Global。

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