苹果 iPhone 16 或回归与 iPhone 12 一样的垂直摄像头布局

站长之家(ChinaZ.com) 5月23日消息:根据 Twitter 账号 @URedditor 分享的信息，低端 iPhone 16 型号的后置摄像头镜头将采用垂直排列。这种设计变化很可能也会应用于 iPhone 16 Plus。

iPhone 14垂直摄像头布局

苹果在 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 上改为采用对角排列的后置摄像头镜头，并将该设计延续到 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus。预计 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 也将继续采用对角布局，但这些设备似乎将是最后一批采用这种设计的型号。

如果这个传闻被证实属实，iPhone 16 将回归到在 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 上最后一次出现的垂直布局。爆料者表示，这种改变将使设备「立即被识别」为最新型号，至少在与灵动岛和 USB-C 接口等其他较新的设计方面结合时如此。

目前尚不清楚为什么苹果可能计划进行这种变化，除了外观上的考虑。当 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 发布时，苹果只是简单地表示「重新设计的后置摄像头布局采用对角排列的镜头，实现了先进的双摄系统」，因此苹果可能找到了一种将摄像头组件适应垂直方向布局的方法。

iPhone 12 对角摄像头布局

预计苹果将在 2024 年 9 月发布 iPhone 16，因此该设备距离发布还很遥远，设计计划可能会发生变化。

对于 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max，预计将会有更大的变化，据报道它们将分别配备更大的 6.3 英寸和 6.9 英寸显示屏。这些设备具有三镜头后置摄像头系统，因此垂直布局不适用。

@URedditor 在 2020 年苹果轻 App(苹果版小程序) 功能发布之前准确地透露了一些细节，并且最近是首个分享了带有 USB-C 接口的 iPhone 15 Pro 的真实图片以及其他各种 iPhone 15 细节的消息源。在 iPhone 15 发布之后，我们将更好地了解该消息源的可靠性。

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