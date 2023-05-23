华为 HarmonyOS 现已稳居第三大手机操作系统

站长之家(ChinaZ.com) 5月23日消息:在手机市场上，主要有两大操作系统，Android 和 iOS。尽管 Tizen、KaiOS 等其他系统也尝试过，但它们并没有在市场上产生太大影响。现在看来，在手机操作系统方面，市场上出现了第三股势力。

据市场调研机构 Counterpoint 披露的数据显示，2023 年 Q1，华为的鸿蒙操作系统在中国市场的市占率为 8%，是 Android、iOS 之外的第三大手机操作系统。在全球市场，鸿蒙操作系统的市占率为 2%，同样是安卓、iOS 之外的第三大手机操作系统。

分析师指出，到 2022 年，中国一直是安卓细分市场的最大贡献者。与高端市场相比，Android 在中低端市场受到宏观经济逆风的影响更大，而这些因素也进一步影响到了 2022 年的安卓份额。

然而，由于华为的衰落，iOS 在中国获得了更多份额，尤其是在高端市场。在美国市场，iOS 和安卓市场份额互有胜负，而今年第一季度 iOS 以 52% 的份额暂时领先。

数据表明，2022 年第四季度全球智能手机销量同比下降 14%。其中苹果 iOS 表现好于整体市场，同比下降仅 12%，而 Android 同比下降 16%。

HarmonyOS 是华为技术开发的开源操作系统。HarmonyOS 旨在跨多种设备工作，包括手机、平板电脑、智能手表、智能电视和其他物联网设备。它基于微内核架构，使其比常规的单片内核更加灵活和可扩展。微内核设计还使其更安全，更不容易出现崩溃和其他错误。

Harmony OS 的关键特性之一是其分布式架构。它允许设备无缝地协同工作。这意味着用户可以在设备之间共享数据和资源，而不必担心兼容性问题或其他问题。

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