Take-Two 首席执行官：AI 无法取代人类创造力 杰出作品是由天才创造的

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日消息: AI 无法取代人类的创造力，这是 Take-Two（2K Games、Rockstar Games 和 Private Division、Zynga 等公司的母公司）首席执行官 Strauss Zelnick 在最近的投资者问答环节中发表的看法。

尽管人工智能（AI）和机器学习在现代科技中发展迅猛，但 Zelnick 认为这些技术并没有带来突破性的改变。他表示，Take-Two 一直以来就在使用 AI 和机器学习等技术，并在这个领域处于领先地位。

Zelnick 拒绝参与所谓的「夸大其词」，他强调现代的 AI 只是对这个领域的进一步改进，而非根本性的突破。他认为 AI 技术的提升将使公司在长期内变得更加高效，但他明确表示 AI 技术并不会让公司更容易创造出更好的视频游戏，这仍然是人类的领域。

他说：「我希望我能说 AI 的进展会让创作更容易，但显然不会。杰出作品是由天才创造的，而数据集、计算力和大型语言模型并不能创造天才。天才是人类的领域，我相信这将一直如此。」

这也不是 Zelnick 对这个问题的全部看法。在电话会议的问答部分，人工智能再次被提及，他重申了他在这个问题上的立场，他说，相信人工智能可以像人类一样创造出伟大的原创作品，「就像把魔术和魔法混为一谈」。

作为全球最大的游戏发行商之一的首席执行官，Zelnick 的这番表态引人注目，并似乎与其他主要游戏公司的观点有所不同。虽然其他公司如育碧（Ubisoft）、Squanch Games 和 Activision Blizzard 等对 AI 技术表达了兴奋的态度，并开始在创作过程中应用 AI 工具，但 Take-Two 在 Zelnick 的领导下似乎会对 AI 技术采取更为谨慎的态度。这种坚定立场有望保护公司免受 AI 带来的潜在工作岗位流失的影响。

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