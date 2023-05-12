报告显示 2022 年全球 47.4% 的互联网流量来自爬虫机器人

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日消息:一份新报告显示，2022 年，47.4% 的互联网流量来自机器人，比前一年增长了 5.1%。同一报告显示，人类流量占比为 52.6%，降至八年来的最低水平。

本周，Imperva 发布了第十年度恶意爬虫程序报告，对互联网上的自动爬虫程序流量进行了全球分析。这份年度报告为安全和业务领导者提供了关于机器人技术和自动化流量演变的信息。今年的报告还记录了恶意爬虫技术演变的里程碑。

连续第四年，恶意机器人流量——指能够高速滥用、误用和攻击的恶意自动软件应用——增长至 30.2%，比 2021 年增长了 2.5%。

报告的其他亮点包括：

2022 年，被分类为「高级」的恶意机器人占所有恶意机器人流量的 51.2%。相比之下，2021 年的恶意机器人复杂程度为 25.9%。

2022 年，账号劫持（ATO）攻击增长了 155%，过去 12 个月中，跨所有行业的登录尝试中有 15% 被归类为账号劫持。

2022 年，17% 的 API 攻击来自恶意机器人滥用业务逻辑。此外，2022 年 35% 的账号劫持攻击特别针对 API。

旅游业（24.7%）、零售业（21%）和金融服务（12.7%）经历了最高数量的机器人攻击。游戏（58.7%）和电信业（47.7%）在其网站和应用程序上的恶意机器人流量比例最高。

在报告中分析的 13 个国家中，有 7 个国家的恶意机器人流量超过了 30.2% 的全球平均水平。德国（68.6%）、爱尔兰（45.1%）和新加坡（43.1%）位居前三，而美国的比例也超过了平均水平，达到 32.1%。

2022 年，五分之一的恶意机器人选择使用 Mobile Safari 浏览器，比 2021 年的 16.1% 有所增加。

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