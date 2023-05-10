培生集团将生成式 AI 嵌入其产品中以增强教学与学习

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日消息:知名教育集团培生宣布，已经采取了一项人工智能战略，并将将该技术嵌入其产品中，以增强教学与学习。位于伦敦的这家教育集团表示，多个项目正在进行中，将在其 Workforce Skills、Mastering、MyLab、Pearson+ 和英语学习产品中嵌入人工智能。

在 Workforce Skills 中，该公司表示，语言模型将创建算法以评估全球技能和职业需求，并向消费者推荐职业道路。在「回归校园」季节即将来临之际，培生表示正在开发高等教育生成式人工智能工具来指导学生。此外，Pearson+将增加一个生成式人工智能工具，总结视频内容，并生成测验和练习问题。Pearson 的英语语言学习产品将获得开放式反应评估人工智能，为写作和口语改进提供实时反馈。

培生首席执行官 Andy Bird 表示：「多年来，人工智能在我们的产品组合中发挥了重要作用。随着生成式人工智能的发展，我们预计它将为培生创造重大的积极机会，因为我们拥有无与伦比的内容和数据深度。学习者和教育工作者对我们给予了极大的信任，因此我们有责任深思熟虑并考虑如何使用这项技术，同时继续加快步伐以增强我们的产品。」

资料显示，培生集团是国际著名的出版与传媒巨子之一，旗下包括全球最大的教育出版集团 (Pearson Education)、企鹅出版集团企鹅集团 (Penguin Group) 和著名的金融时报集团 (FT Group)，并拥有著名的经济学人集团 50% 股权，在全球 65 个国家和地区拥有三万余名员工。培生集团以拥有最丰富的知识产权和高品质出版物而享誉世界。年销售额为 70 多亿美元。

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