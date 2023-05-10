爱奇艺创始人龚宇：AI只是一个工具，不要当成洪水猛兽

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:爱奇艺世界大会上，爱奇艺创始人兼CEO龚宇在演讲中分享了他对AI的看法。他认为，AI只是一个工具，不应当被当成洪水猛兽，去抢夺人类的工作和饭碗。相反，AI应该被视为一种有助于人类创造力发挥的工具，被人类所掌握和利用。

龚宇还进一步解释了生成式AI和传统计算机的不同之处。他表示，生成式AI已经具备一定的创造力，可以在历史数据的基础上产生一些创意，而不是单纯的模仿和总结。这意味着，AI已经开始具备了一些人类智慧的特质，可以成为人类创造力的有益补充。

尽管如此，龚宇也指出，对于影视行业这样的艺术创造行业而言，人类创造力仍然占据着重要的地位。虽然在某些方面，AI可能最终取代人类，或者与人类智力相当，但在影视行业这样的高智商体现领域，人类创造力仍然是无可替代的。因此，不必对AI过度焦虑，我们应该充分利用已有的工具，去发挥自己的创造力和智慧。

龚宇的言论为我们提供了一种全新的视角，来看待AI与人类关系的问题。AI不应该被当成威胁和对手，而应该被视为一种有助于人类创造力发挥的工具。我们应该尽可能地将AI与人类创造力相结合，去打造更加出色的作品。

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