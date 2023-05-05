AMD 称人工智能是其头号战略重点 今年晚些时候 Instinct MI300 将引领潮流

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:AMD 公司的首席执行官苏姿丰博士在最近的财报电话会议上指出，AMD 把未来的发展寄托在人工智能上，Instinct MI300 将领跑。

苏姿丰表示，人工智能已经成为 AMD 的头号战略重点，他们正在优先满足日益增长的 AI 需求所需的硬件和软件，即将推出许多专注于 AI 的产品，包括 Instinct MI300、带有 Ryzen AI 的 Ryzen 7040 " Phoenix APUs"和一系列数据中心 SoCs / HPC 加速器。

对于 AMD 来说，与云端细分市场相比，人工智能市场更广泛，应用也更加丰富，包括该公司已经在客户端和嵌入式领域开展的工作。Instinct MI300 加速器满足人工智能和高性能计算生态系统的需求。AMD 公司表示，Instinct MI300 在过去几个月中已经得到了进一步的发展。

苏姿丰表示，AMD 将在第四季度开始为首批云人工智能客户提供 Instinct MI300 加速器，2024 年预计将获得更多的收益。AMD 公司还宣布了推出新一代 Zen 4C 核心的 EPYC Bergamo CPU 等计划，并强调将于今年第二季度中期加快云和企业业务的增长。

总体来说，AMD 正紧随英伟达的脚步，在确保能在人工智能领域分得一杯羹的同时，也正在努力优化现有的 MI250 加速器以满足人工智能需求。

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