AMD 首席执行官谈人工智能：鉴于市场发展如此之快，我不相信护城河的存在

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:AMD 首席执行官苏姿丰博士认为，人工智能发展得太快了，任何竞争护城河都无法确定。

苏姿丰在 2023 年 Code Conference 上表示：「当市场变化如此之快时，我不相信有什么护城河。」这意味着尽管英伟达已成为人工智能领域中的佼佼者，但该领域比表面看起来更加开放。

苏姿丰告诉观众：「当你考虑到护城河时……[它们存在于] 那些人们不想大幅改变事物的市场中。」「未来 10 年将与过去 10 年有所不同，特别是在人工智能开发方面。而开源方法的好处在于没有一家公司拥有所有想法。因此我们越能把生态系统聚集在一起，就越能利用那些非常聪明、希望加速 AI 发展的开发者。」

谷歌 DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 最近也提到了这个问题：在人工智能方面取得先机只会让你走得更远，并且现实情况是我们仍然处于早期阶段。

苏姿丰告诉观众：「我们还处于如何推出人工智能和特别是生成式 AI 产品的早期阶段。」「我认为这是一个十年周期，在这个周期中，我们谈论的不是『你能在接下来的两到四个季度内获得多少 GPU？』」

目前，英伟达占据主导地位，在人工智能革命继续进行时，科技行业面临着英伟达 GPU 短缺的问题——这一事实并不让苏姿丰感到惊讶。

苏姿丰说：「如果你考虑过去 10 年、20 年看到的技术趋势……人工智能对我们所做的一切影响是它们的 10 倍、100 倍。它就是那么重要。因此 GPU 短缺并不令人意外。」

与此同时，AMD 正在努力进入英伟达的领域。

该公司是英伟达竞争对手之一，在后者发布业绩报告后股价下跌。2023 年，AMD 也出现了轻微销售下降，但预计明年将超越这一点。

CFRA 分析师 Angelo Zino 在 9 月 23 日写道：「我们认为销售额将在 2024 年反弹 21%，而 2023 年则会出现 2.2% 的下降（2022 年增长 44%）。尽管如此，我们确信客户库存已大幅削减，并对来自 AI 服务器内容方面收益提高感到兴奋…… 我们认为 AMD 的产品线仍然非常优秀……应该支持更高收入。」

截至目前，AMD 股价年初以来上涨超过 50%。

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