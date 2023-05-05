消息称微软正在与AMD合作开发Athena AI芯片组

站长之家（ChinaZ.com）5月5日 消息:据彭博社报道，微软正在帮助资助 AMD 向 AI 芯片领域的扩张。同时，AMD 正在与微软合作，为这家软件巨头的数据中心开发代号为Athena的内部芯片组。

据了解，Athena 旨在成为目前主导该市场的英伟达 AI 芯片组的经济高效替代品。

很显然，微软需要一个更便宜的替代品来替代 Nvidia 的 AI 芯片组，因为它计划在今年大幅扩大 AI 的使用。由前英特尔高管 Rani Borkar 领导的微软新的 Microsoft Silicon 业务正在发展壮大，目前拥有近1，000名员工，其中数百人围绕着 Athena 工作。

它伴随着新发现的紧迫性，因为使用第三方芯片的 Microsoft 的 ChatGPT 驱动的 Bing 聊天机器人工作负载非常昂贵。随着微软计划今年大幅扩大人工智能的使用，它需要一种更便宜的替代方案。

彭博社称，迄今为止，微软已在硬件方面投资了约20亿美元，并打算继续与 Nvidia 合作将根据需要继续购买 Nvidia 芯片组。

2023 年 5 月 6 日更新：最新报道称，微软发言人Frank Shaw否认AMD参与雅典娜”研发计划，并称AMD是很好的合作伙伴，但他们没有参与该计划”。

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