Google与美国国防部合作开发AI助手显微镜，协助医生诊断癌症

文章概要: 1. 美国国防部与Google合作开发了一款名为增强现实显微镜（ARM）的AI助手显微镜，用于帮助医生诊断癌症。 2. 这款显微镜能够在玻片上标识癌症的位置，显示病变程度，并生成黑白热图，有望成为病理学家的重要工具。 3. 目前已经有13台ARM，初步研究表明其潜力巨大，但仍需进行严格测试和验证。

站长之家（ChinaZ.com）9月20日 消息:美国国防部与Google合作开发了一款名为增强现实显微镜（Augmented Reality Microscope，ARM）的AI助手显微镜，旨在帮助医生更准确地诊断癌症。这款显微镜的AI系统能够自动标识癌症在玻片上的位置，显示病变的程度，并生成黑白热图，为病理学家提供了有力的辅助工具。

ARM的外观类似于高中生物课上使用的显微镜，但它连接着一个装有AI模型的电脑塔。当医生将制作好的玻片放置在显微镜下时，AI系统会迅速勾画出癌症的位置，并在医生的眼镜和单独的显示器上显示出明亮的绿线。此外，AI还会指示癌症的严重程度，并生成一个以像素形式显示癌症边界的黑白热图。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

ARM的使用旨在提高病理学家的工作效率，尤其是在医生短缺和病例负担不断增加的情况下。病理学家的工作对医疗保健至关重要，但人力不足和病例增多对这一领域构成了巨大挑战。

尽管有一些组织试图将病理学数字化以提高效率，但数字病理学也存在自己的问题，包括大规模数据采集需要大量存储空间和高昂的成本。ARM并不意味着取代数字病理学系统，但它可以帮助医疗机构避免使用这些系统的需要，从而降低了成本。

ARM的价格通常在9万到10万美元之间，已经有13台ARM在使用中。美国国防部的Niels Olson博士表示，ARM旨在成为病理学家的第二道防线，不会取代医生自身。初步研究表明，ARM的潜力巨大，但在真正用于患者护理之前，仍需要进行大量严格的测试。

虽然ARM的研究工作仍在进行中，但美国国防部已经与Google和光学技术公司Jenoptik达成协议，允许该技术在军用和商业领域推广。国防部希望能够通过美国总务管理局网站向所有政府用户提供ARM，从而使更多人受益于这一技术的准确性、速度和成本效益。

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