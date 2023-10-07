报道称欧盟对英伟达在AI芯片展开调查：或涉嫌“反竞争”行为

文章概要: - 欧洲对英伟达在AI芯片市场的垄断地位展开调查，法国反垄断机构对英伟达法国办事处进行搜索，旨在确定其是否涉及非法垄断行为。 - 欧洲竞争委员会与行业利益相关者进行非正式讨论，以评估英伟达是否在企业和游戏领域操纵AI芯片市场。 - 英伟达的AI芯片市场份额高达80%，如果欧盟的调查确认垄断行为，英伟达可能面临数十亿美元的罚款。

站长之家(ChinaZ.com) 10月7日 消息:欧洲最近开始对英伟达（Nvidia）在AI芯片市场的市场支配地位展开调查，引发了业界的广泛关注。

据《华尔街日报》报道，法国反垄断机构已经对英伟达的法国办事处进行了搜索，旨在确定该公司是否涉及非法垄断行为。具体来说，法国竞争管理局（FCA）确认了对图形芯片行业某些制造商办事处的搜查，其目的是查明是否存在垄断行为的迹象。尽管FCA没有点名正在调查的公司，但《华盛顿每日新闻》的消息源确认英伟达是调查对象。在搜查期间，法国当局没收了实体和数字文件，并与英伟达的员工进行了面谈。然而，英伟达选择对此事保持沉默。

与此相关，彭博社援引消息来源称，欧洲竞争委员会目前正在与各种行业利益相关者进行非正式讨论。其目标是评估英伟达是否在企业和游戏领域操纵AI芯片市场。目前，英伟达的A100和H100芯片占据了AI芯片市场的80%，传统的CPU巨头如英特尔和AMD在跟进方面面临巨大挑战。如果欧盟的调查确认了垄断行为，英伟达可能将面临数十亿美元的罚款。

近年来，AI的普及已经给英伟达带来了巨大的好处。该公司的股价飙升，最近一个季度的营收达到了惊人的135.1亿美元，同比增长101%。英伟达的市值已经舒适地超过了1万亿美元，其成功不容置疑。然而，众所周知，伴随着巨大的市场份额是巨大的监管审查，因此仍然需要观察这项欧洲调查的进展。

英伟达在AI芯片市场的垄断地位引起了欧洲监管机构的关注，他们正在调查该公司是否滥用其市场支配地位。如果调查结果证实了这一行为，英伟达可能会面临巨额罚款，这将对公司的未来产生重大影响。

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