苹果发布 2023 财年第二财季财报：服务收入创下 209 亿美元历史新高

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:苹果公司今天公布了 2023 年第二财季的财务业绩，该财季与今年第一季度相对应。

本季度，苹果公布的收入为 948 亿美元，季度净利润为 241 亿美元，稀释后每股收益为 1.52 美元，而去年同期的收入为 973 亿美元，季度净利润为 250 亿美元，稀释后每股收益为 1.52 美元。

苹果公司的服务收入创下了 209 亿美元的历史新高，iPhone 收入创下了 513 亿美元的 3 月季度新纪录，但 Mac 的季度收入同比大幅下降，从 104 亿美元降至 72 亿美元。

本季度的毛利率为 44.3%，而去年同期为 43.7%。苹果公司董事会还批准追加 900 亿美元用于股票回购，并宣布将派息从每股 0.23 美元增加至每股 0.24 美元。股息将于 5 月 18 日支付给截至 5 月 15 日登记在册的股东。

苹果公司首席执行官蒂姆库克表示：「尽管宏观经济环境充满挑战，但我们很高兴地公布了服务业的历史记录和 iPhone 的 3 月季度记录，并且我们的活跃设备安装基数达到了历史最高水平。」 「我们将继续进行长期投资，并以我们的价值观为先导，包括在 2030 年之前在建设碳中和产品和供应链方面取得重大进展。」

库克仍将大规模裁员视为「最后手段」，并确保这不是公司目前正在考虑的事情。「我认为这是最后的手段，因此，大规模裁员不是我们目前正在考虑的事情，」库克在接受 CNBC 采访时说。

谷歌和 Facebook 母公司 Meta 等主要科技公司在 COVID-19 大流行期间大举招聘后，近几个月因经济不确定性解雇了数万名员工。苹果没有对全职员工进行大规模裁员，但据报道，该公司已经解雇了零售团队中的一些公司员工，解雇了一些合同招聘人员，并停止招聘某些职位。

在去年的一份监管文件中，苹果表示，截至 2022 年 9 月 24 日，它拥有大约 164000 名全职员工。

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