英国竞争监管机构将对 ChatGPT 等人工智能背后的技术进行审查

站长之家(ChinaZ.com) 5月4日消息:随着该行业越来越多地成为全球监管机构的目标，英国竞争监管机构正在对人工智能市场进行审查，包括 ChatGPT 等流行聊天机器人背后的模型。

英国竞争和市场管理局（CMA）首席执行官 Sarah Cardell 表示，监管机构将研究所谓的「基础模型」，例如 ChatGPT 底层的软件，以及「围绕这些模型的市场是如何发展的」。监管机构将评估「真正的机会」，但也要考虑「我们应该开发哪些保障措施、原则，以确保竞争有效运行和保护消费者」。这项审查发生在全球监管机构加强对生成式人工智能的开发的审查之际。

本周早些时候，美国联邦贸易委员会向该行业发出警告，称其「正在密切关注公司可能如何选择使用人工智能技术，包括新的生成式人工智能工具，以对消费者产生实际和实质性影响的方式」。包括谷歌、微软和 ChatGPT 制造商 OpenAI 在内的人工智能公司的首席执行官也将于周四会见美国副总统 Kamala Harris，讨论他们产品的安全性。

去年 12 月被任命的 Cardell 表示，将是一项「事实调查任务」，将邀请包括学者和企业在内的一系列专家参与，试图找出保护消费者的最佳方法。她表示审查不会针对「任何特定公司」。

为 Bard 聊天机器人提供支持的谷歌 LaMDA 和 OpenAI 的 GPT-4 和等大型 AI 模型极其昂贵且难以开发和运行。因此，它们仍掌握在少数公司手中，例如谷歌、微软和 OpenAI，以及资金雄厚的初创企业，例如 Anthropic 和 Character.ai。

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